«Самый большой кролик в мире» украден в Англии

Британская полиция обратилась к общественности в поисках свидетелей того, как был украден «самый большой кролик в мире» из Книги рекордов Гиннеса. Владелец животного предлагает вознаграждение за его возвращение, сообщает газета «Фигаро».

По данным правоохранительных органов, Дариус, континентальный кролик длиной 1,29 метра, был украден из своей вольеры, расположенной в саду его владельцев в Стултоне, Вустершир, в ночь с субботы на воскресенье. В Твиттере владелица гигантского кролика Аннетт Эдвардс пообещала вознаграждение в размере 1000 фунтов стерлингов за возвращение питомца, заявив, что животное – кролику, согласно британской прессе уже 11 лет – слишком старое для разведения. По данным сайта Книги рекордов Гиннеса, в 2010 году похищенный кролик был объявлен «самым большим в мире».

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 13.04.21

Захарова поймала CNN на попытке выдать украинские танки за российские. / Произведены первые задержания по делу о гибели пожарного в «Невской мануфактуре». / Афера в отношении дочери летчика Чкалова: возбуждено уголовное дело. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»