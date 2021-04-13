Девушка выпрыгнула из окна на руки полицейским, спасаясь от насильников

В Барнауле девушка спрыгнула с третьего этажа, спасаясь от насильников. Ее поймали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.

В полицию позвонил местный житель и сообщил, что на карнизе окна третьего этажа стоит девушка и хочет спрыгнуть вниз. По вызову приехали сотрудники патрульно-постовой службы.

Они уговаривали девушку не предпринимать никаких действий, но она была настолько напугана, что в какой-то момент спрыгнула вниз. Полицейским удалось поймать девушку, она ударилась ногами о тротуар. Пострадавшую увезли медики скорой помощи.

Девушка заявила, что в квартире ее удерживали силой. Правоохранители задержали троих подозреваемых – двух мужчин и женщину. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Барнаул, Зоя Осколкова

Барнаул. Другие новости 13.04.21

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