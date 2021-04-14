Машина ехала по рельсам в заблокированное из-за паводка село и врезалась в поезд

В Новосибирской области легковой автомобиль столкнулся с поездом. В результате два человека погибли.

Инцидент произошел в районе поселка Красномайский. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», ВАЗ-2105 влетел под состав и застрял.

В результате аварии два человека скончались на месте, еще один попал в больницу, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Отмечается, что поселок Красномайский был отрезан от всех автомобильных дорог паводком. Пользователи в комментариях предположили, что водитель пытался проехать в заблокированное поселение по железнодорожным путям.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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