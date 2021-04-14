В Удмуртии восемь детей попали в больницу после посещения бассейна

В Ижевске восемь детей ходили в бассейн и были госпитализированы с симптомами отравления. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Группа из десяти детей в возрасте 6 до 14 лет с двумя взрослыми посетила новый бассейн. «Около 22 часов они почувствовали себя плохо, восемь детей госпитализированы с признаками отравления, им оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении ведомства.

Выяснилось, что владелец бассейна утром провел мероприятия по обеззараживанию воды в бассейне с применением хлорсодержащих препаратов и уже с обеда впустил посетителей.

Следователи проводят проверку. Уточняется, что угрозы для жизни пострадавших нет. Им оказывается медицинская помощь.

Ижевск, Зоя Осколкова

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