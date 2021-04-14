На горнолыжном курорте женщина погибла, катаясь на тюбинге

51-летняя жительница Новосибирска получила смертельную травму на горнолыжном курорте. Женщина разбилась, катаясь на тюбинге. Об этом сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Инцидент произошел на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». Туристка взяла в прокате сноутюбинг и решила прокатиться по необорудованной трассе. Спустя некоторое время ее спутник, не дождавшись ее возвращения, обратился за помощью к сотрудникам комплекса.

Женщину без сознания обнаружили за пределами трассы около металлической постройки. Пострадавшую спустили с горы, где передали врачам скорой помощи. Женщину увезли в больницу, однако от полученных травм она вскоре скончалась.

По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 14.04.21

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