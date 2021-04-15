Хулиганы выбили стекла в больнице и напали на врача

В Красноярском крае группа молодых людей устроила дебош в больнице. В результате пострадал врач. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошел в Рыбинской районной больнице, расположенной в городе Заозерном. В полицию позвонила медсестра приемного покоя, она сообщила, что толпа молодых людей ведет себя шумно и бьет окна в здании медучреждения.

Выяснилось, что молодые люди были в нетрезвом состоянии, а одному из них требовалась медицинская помощь. На их крики вышел хирург, который уверил молодежь, что помощь их товарищу будет оказана.

Когда врач ушел в ординаторскую, за ним последовал один из хулиганов. Он стал хамить доктору, а затем напал.

В отношении юноши возбудили уголовное дело о побоях, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Отмечается, что парня ранее неоднократно привлекали за аналогичные преступления.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 15.04.21

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