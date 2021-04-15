На Алтае ОМОН по ошибке взломал дверь и ворвался не к тем жильцам

В квартиру жительницы Заринска вломился ОМОН. При этом женщина ни в чем не виновата. Оказалось, что тот, кого искали правоохранители, уже семь лет здесь не живет.

Сначала стражи порядка стучали в дверь и требовали открыть. Женщина испугалась и позвонила в полицию, с ней в квартире находились двое детей. Не дождавшись от хозяйки квартиры выполнения требования, силовики срезали дверь болгаркой и ворвались в жилье.

Выяснилось, что женщина, ордер на обыск квартиры которой имелся у силовиков, уже семь лет не живет по этому адресу. Выяснив это, сотрудники ОМОН ушли.

По вызову приехали полицейские, которые взяли у хозяйки квартиры объяснение. Следственный комитет проводит предварительную проверку.

Барнаул, Зоя Осколкова

Барнаул. Другие новости 15.04.21

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