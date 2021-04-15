У заместителей мэра Геленджика проходят обыски

В кабинетах трех сотрудников администрации Геленджика проходят обыски. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, оперативные мероприятия проводятся у его двух заместителей и помощника. Обыски проводят сотрудники ОБЭП геленджикского отдела полиции, уточнил он.
Как отметил мэр, об обысках ему сообщили коллеги, когда он направлялся на совещание к краевую администрацию.
Причины следственных действий неизвестны.
Геленджик, Наталья Петрова
Геленджик. Другие новости 15.04.21
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