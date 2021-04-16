В Новой Зеландии осудили мужчину, который снял презерватив во время секса

В Новой Зеландии неназванный мужчина был признан виновным в изнасиловании, после того как снял презерватив во время полового акта без ведома его партнерши. По данным полиции, это первый известный приговор за преступление подобного рода в данной стране.

Суд Новой Зеландии признал, что такие действия подвергли риску его партнершу, ведь она могла заразиться заболеванием, передающимся половым путем, или случайно забеременеть. По мнению суда, женщина согласилась на половой акт, но в данном случае призошло принуждение к незащищенному сексу.

«Stealthing» – это английский термин, обозначающий ситуацию, когда мужчина снимает презерватив во время полового акта или намеренно повреждает его без ведома партнера, данное деяние трактуется как очень серьезное преступление против другого человека.

«То, что кто-то заранее соглашается на секс, не означает, что он согласится на это, даже если презерватив не будет использоваться. Это осуждение очень важно, потому что оно может побудить других жертв сделать свои истории достоянием общественности», – говорит Саманта Кин из Веллингтонского университета.

По словам женщины-полицейского Хейли Райан, это первый известный приговор за подобный вид преступления в Новой Зеландии. Суд в столице Новой Зеландии примет решение о размере наказания для указанного человека в апреле, сообщает The New Zealand Herald.

Веллингтон, Елена Васильева

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