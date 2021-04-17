В Туве полицейские ранили подростка в погоне за пьяным водителем

В Туве для остановки нарушителя сотрудники ГИБДД применили табельное оружие. В результате подросток получил огнестрельное ранение. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В городе Ак-Довураке в полицию поступило сообщение о водителе, который пьяным сел за руль. Инспекторы ДПС, выехавшие для проверки, потребовали от нарушителя остановиться, но он попытался скрыться за городом.

Два экипажа полицейских кинулись в погоню и были вынуждены применить табельное оружие, так как пьяный водитель выехал на трассу, тем самым создавая опасность другим участникам дорожного движения. В МВД подчеркнули, что сотрудник полиции сделал два предупредительных выстрела в воздух, а затем целился в колеса.

«В результате применения оружия пострадала несовершеннолетняя пассажирка задержанного автомобиля», – говорится в сообщении. Пострадавшая госпитализирована, ее состояние оценивается как стабильное.

Выяснилось, что у водителя даже не было прав, при этом он уже был пойман пьяным за рулем и многократно прежде нарушал ПДД. В машине помимо несовершеннолетней находились еще три пассажира, все были в состоянии алкогольного опьянения.

Кызыл, Зоя Осколкова

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