Японский Boeing приземлился в Новосибирске из-за инсульта пилота

Утром 19 апреля грузовой самолет Boeing японской авиакомпании вынужденно приземлился в Новосибирске. По предварительным данным, у капитана воздушного судна случился инсульт, пилот доставлен в больницу, передает ТАСС.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет совершил посадку в 09:53 по местному времени (05:53 мск).

«Причина предварительная – инсульт у командира воздушного судна. В настоящее время экипаж, в том числе резервный, находится на отдыхе», – сообщили в ведомстве.

Самолет совершал рейс из Парижа в Токио без пассажиров. На борту находились семь членов экипажа, которым предоставлены 18 часов для отдыха. Планируется, что после этого Boeing продолжит полет.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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