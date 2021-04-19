В Гималаях потерялись трое российских альпинистов

Спасатели ищут в Гималаях трех альпинистов из России, которые перестали выходить на связь 18 апреля. Они пропали в районе горного массива Аннапурна, когда спускались с горы, пишет The Himalayan Times.

По данным базового лагеря, Сергей Кондрашкин и Дмитрий Синев успешно покорили гору и возвращались в лагерь. Александр Лутохин прекратил подъем на высоте семи тысяч метров и тоже повернул назад.

На поиски россиян уже отправился польский альпинист Вальдемар Ковалевский. Утром по местному времени к поискам подключили вертолет.

Непальский оператор Seven Summit Treks пообещал сбросить с вертолета запасы воды и еды в том районе, откуда россияне в последний раз выходили на связь. В базовом лагере сообщили, что в некоторых местах горного склона зафиксировали сход снега.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.04.21

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