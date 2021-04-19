В Новосибирске конвоир застрелил обвиняемого у здания суда

У Центрального районного суда Новосибирска сотрудник конвоя выстрелил из табельного оружия в обвиняемого. Пострадавший скончался на месте.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, задержанный предпринял попытку побега из-под стражи. При разгрузке конвойного автомобиля арестант схватил одного из сотрудников конвоя и, угрожая применением насилия, потребовал отпустить его.

Другой конвоир выстрелил в злоумышленника из табельного оружия. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть обвиняемого.

На сайте суда уточнили, что мужчину доставили для избрания меры пресечения, его обвиняли по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). По факту инцидента начальник регионального управления МВД поручил провести служебную проверку.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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