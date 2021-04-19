Житель Якутии убил своих маленьких детей и совершил суицид

В Якутии отец зарезал двух маленьких сыновей, после чего совершил самоубийство. Мать детей в это время находилась в больнице. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла утром 19 апреля в одном из сел Булунского района. 26-летний местный житель района нанес ножевые ранения своим сыновьям 1 и 2 лет, после чего совершил самоубийство. Врачи не смогли спасти детей – мальчики скончались через несколько часов после госпитализации.

Матери детей в момент их убийства не было дома. Женщина находится на стационарном лечении в городе Якутске после операции.

По данным СКР, семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. «В этой связи в отношении должностных лиц органов системы профилактики будет проведена процессуальная проверка, в ходе которой будет дана принципиальная правовая оценка их действиям либо бездействию», – говорится в сообщении ведомства.

Якутск, Наталья Петрова

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