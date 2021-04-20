Жертвой взрыва газа в жилом доме под Нижним Новгородом стал младенец (ВИДЕО)

В результате взрыва бытового газа в трехэтажном многоквартирном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области погиб младенец, сообщили в региональном управлении МЧС России. Тело ребенка, которому было несколько месяцев, было найдено под завалами дома в 02:25 мск. Больше под обломками никого нет, отметили спасатели. Всего в результате происшествия пострадали 8 человек, в том числе четверо детей. Все они были доставлены в больницу, двоих позже отпустили домой.

Взрыв в одной из квартир на третьем этаже жилого дома произошел в понедельник в 20:43 мск, после чего начался пожар, площадь которого составила 1200 квадратных метров. В результате взрыва частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей, полностью разрушены четыре квартиры.

Спасатели развернули пункт временного размещения для жителей дома. Между тем, как отметили в региональном главке МЧС, «жители от размещения отказались, размещены у родственников».

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из-за неисправности оборудования. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На месте ЧП продолжается разбор завалов. Всего в ликвидации последствий происшествия задействованы 243 человека, 57 единиц техники, в том числе от МЧС России – 142 человека и 25 единиц техники.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

Нижний Новгород. Другие новости 19.04.21

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