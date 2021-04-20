Под Пермью произошла смертельная авария

В Пермском крае столкнулись два легковых автомобиля. В результате пять человек погибли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Лобовое столкновение ВАЗ-2114 и Toyota Yaris произошло на 82-м километре дороги Краcновишерск – Соликамск. В результате смертельные травмы получили четверо мужчин и женщина.

По данным МЧС, в ликвидации последствий аварии принимали участие 16 человек и шесть единиц техники. На месте работают сотрудники полиции, по факту ДТП проводится проверка.

Пермь, Зоя Осколкова

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