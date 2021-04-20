На Кубани трое детей пострадали из-за рухнувшего в школе потолка

В Краснодарском крае трое детей попали в больницу из-за обрушения потолочного покрытия. Проверку проводят СКР и прокуратура.

Инцидент произошел в школе №2 Армавира. Как сообщают городские власти, во время урока осыпалось около 10 квадратных метров потолочного покрытия.

Ушибы получили три ученика. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу. Серьезных травм у детей врачи не обнаружили.

Здание школы было построено в 1954 году. В 2018 году проводился ремонт кровли, само здание, по оценкам специалистов, находится в нормальном состоянии. «Причины обрушения штукатурки будет выяснять специально созданная комиссия. Принято решение об обследовании всех школ города аналогичного периода постройки на предмет их технического состояния», – сообщили в мэрии.

Региональное управление СКР проводит доследственную проверку. Свою проверку по факту инцидента также организовала прокуратура.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 20.04.21

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