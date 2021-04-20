От пули в голову скончался президент республики Чад

Президент Чада Идрис Деби получил пулевое ранение в голову во время сражения между армией и повстанцами на севере страны и скончался в госпитале. Информацию об этом в эфире местного телеканала обнародовал генерал Азем Бермандоа Агуна. По данных местных СМИ, в стране создан переходный военный совет, который возглавил сын главы государства Мухамат, сообщает «Евроньюс».

Деби руководил страной с декабря 1990 года. 11 апреля он переизбрался на шестой президентский срок, набрав более 79% голосов избирателей.

В тот же день мятежники из группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» вторглись в страну со своих военных баз в Ливии. Их наступление на столицу Чада продолжается.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 20.04.21

Срок давности: суд освободил экс-главу Коми Гайзера от наказания по второму делу. / В Закарпатье три измученных индуса сбежали от местного рабовладельца. / «Я прошу вас прекратить!» – президент ПАСЕ потребовал от украинского делегата удалиться из зала. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»