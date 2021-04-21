Сотрудники опеки попали под «уголовку» после убийства двух детей в Якутии

Следователи в Якутии возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников органа опеки после убийства местным жителем двух своих малолетних сыновей.

Жестокое преступление было совершено 19 апреля в селе села Таймылыр Булунского улуса. 26-летний мужчина нанес ножевые ранения своим сыновьям 1 и 2 лет, после чего предпринял попытку суицида. Врачи не смогли спасти детей – мальчики скончались через несколько часов после госпитализации. Матери детей в момент их убийства не было дома. Женщина находилась на стационарном лечении в Якутске после операции. В отношении отца мальчиков расследуется дело об убийстве.

По данным регионального управления СК РФ, мать детей состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. За четыре дня до трагедии, 15 апреля она сообщила в орган опеки и попечительства администрации МО «Булунский улус» об угрозах мужа убить собственных сыновей.

«Несмотря на поступившие сведения об обстоятельствах, реально угрожающих жизни и здоровью малолетних детей, должностные лица органа опеки и попечительства не приняли мер, направленных на изоляцию детей от отца», – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстояельства трагедии.

Якутск, Наталья Петрова

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