На Сахалине СКР возбудил дело об убийстве мальчика, которого ищут вторые сутки

Следственный комитет начал уголовное расследование пропажи 11-летнего мальчика в Южно-Сахалинске. После двух суток поисков следователи возбудили дело по статье «убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления в СК по Сахалинской области.

«Около 18 часов 19 апреля ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Розыск несовершеннолетнего проводится силами следователей и следователей-криминалистов СУ, сотрудников УМВД России по г. Южно-Сахалинск и Сахалинской области, а также волонтеров поисково-спасательного отряда «Сова», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи просматривают записи с наружных камер наблюдения и опрашивают свидетелей. Рост пропавшего около 150 см, он худощав, с короткой стрижкой и родинкой на правой щеке. Мальчик славянской внешности с темно-русыми волосами был одет в черно-синюю куртку, черную шапку и кроссовки с белыми полосками.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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