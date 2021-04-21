В Кузбассе мужчина умер у здания городской больницы

В Кемеровской области проводят проверку по факту смерти мужчины у здания городской больницы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина падает у здания горбольницы в Кемерове. Прохожие пытаются помочь, одна из женщин зашла в медучреждение. Автор публикации сообщил, что в больнице якобы отказались отправить врачей, так как они занимаются только больными коронавирусом. В итоге мужчина умер до приезда скорой.

В СКР «Интерфаксу» рассказали, что причиной смерти мужчины стал тромб. «По данному факту организована проверка», – сказал сотрудник ведомства.

При этом в ГКБ №3, рядом с которой произошел инцидент, заявили, что на момент обращения к пострадавшему уже приехала бригада скорой помощи. Медики констатировали мгновенную смерть мужчины.

Кемерово, Зоя Осколкова

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