В Перми машинист попал под щетки трактора и погиб

В Перми проводят доследственную проверку по факту гибели водителя трактора. Мужчину затянуло между щетками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошел утром на улице Шоссе Космонавтов. Машинист трактора подошел к работающим щеткам, его затянуло в уборочный механизм, где он получил многочисленные травмы.

Из-за полученных повреждений водитель скончался на месте. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.

В настоящее время проводится доследственная проверка, сотрудники СКР выясняют обстоятельства произошедшего.

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