Авиакомпания «Ангара» заплатит штраф за приют для главы Забайкалья

Авиакомпания «Ангара» получила штраф за задержку рейса на шесть часов, пока на борту их самолета находился глава Забайкалья Александр Осипов. Наказание потребовала транспортная прокуратура за нарушение прав пассажиров, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ноябре 2020 года в аэропорту г. Чита допущена задержка свыше 6 часов регулярного авиарейса по маршруту «Чита-Чара». Тем самым были нарушены права 43 пассажиров на своевременное оказание услуг по перевозке воздушным транспортом в сроки, указанные в договоре (билете)», – говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ТАСС, 20 ноября представитель «Ангары» высадил из самолета своей компании всех пассажиров и оставил их ждать в здании аэропорта. Вместо граждан с билетами на борт поднялся Александр Осипов и сопровождавшие его лица, чтобы переждать, пока починят судно, на котором они должны были вылететь из Читы.

Рабочая группа при краевом правительстве, проводившая проверку инцидента, не нашла доказательств, что представитель «Ангары» действовал под давлением чиновников.

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю назначило «Ангаре» штраф по ч. 1 ст. 14.4. КоАП РФ в сумме 20 тысяч рублей.

Чита, Наталья Рязанова

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