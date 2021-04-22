Сибиряка будут судить за пожог 63 дачных домов

Житель Новосибирской области обвиняется в уничтожении чужого имущества. Мужчина поджег сухую траву, а огонь распространился на соседние дачи.

Крупный пожар произошел в поселке Порос Мошковского района в апреле прошлого года. Прокуратура установила, что мужчина поджег сухую траву на своем участке, решив, что очагов горения больше нет, он вернулся в дом, где выпивал алкоголь.

Однако огонь распространился на другие постройки. В результате было уничтожено и повреждено имущество 63 граждан на территории семи садовых обществ. Сумма ущерба составила свыше 31 млн рублей.

Мужчину задержали по подозрению в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем (ст. 168 УК РФ). Дальнейшую судьбу поджигателя определит суд.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 22.04.21

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