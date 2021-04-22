Ураган срывал крыши со школ и детсадов в Пензенской области

В нескольких районах Пензенской области ночью прошел ураган. Шквалистый ветер повредил кровли нескольких образовательных учреждений и домов культуры. Об этом сообщает на сайте регионального правительства.

Разрушения зафиксированы на территории девяти районов Пензенской области. «Пострадали общеобразовательные школы, четыре дома культуры и несколько детских садов», – приводит пресс-служба слова врио губернатора Олега Мельниченко.

Так ветром повредило кровлю школы в Неверкинском районе, двух школ в Колышлейском районе, трех – в Белинском районе. В Сердобском районе стихия нанесла удар по губернаторскому казачьему кадетскому корпусу и трем организациям общего среднего образования.

Предварительный ущерб оценили в 16 млн рублей, уточнил Мельниченко. В ближайшее время в области приступят к ликвидации последствий урагана.

Пенза, Зоя Осколкова

Пенза. Другие новости 22.04.21

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