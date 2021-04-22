Ураган срывал крыши со школ и детсадов в Пензенской области

В нескольких районах Пензенской области ночью прошел ураган. Шквалистый ветер повредил кровли нескольких образовательных учреждений и домов культуры. Об этом сообщает на сайте регионального правительства.
Разрушения зафиксированы на территории девяти районов Пензенской области. «Пострадали общеобразовательные школы, четыре дома культуры и несколько детских садов», – приводит пресс-служба слова врио губернатора Олега Мельниченко.
Так ветром повредило кровлю школы в Неверкинском районе, двух школ в Колышлейском районе, трех – в Белинском районе. В Сердобском районе стихия нанесла удар по губернаторскому казачьему кадетскому корпусу и трем организациям общего среднего образования.
Предварительный ущерб оценили в 16 млн рублей, уточнил Мельниченко. В ближайшее время в области приступят к ликвидации последствий урагана.
Пенза, Зоя Осколкова
Пенза. Другие новости 22.04.21
Телефоны, брендовые сумки и элитный алкоголь: в Москве задержана серийная магазинная воровка. / Прокурор запросил пожизненное для пиромана, который погубил 8 человек. / У берегов Китая лодка рыбаков столкнулась с контейнеровозом. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube