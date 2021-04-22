Ледовые глыбы сломали ограждение на набережной Хабаровска (ВИДЕО)

Ледоход сломал металлическое ограждение на набережной реки Амур в Хабаровске. Жертвами ледяных глыб едва не стали дети, сообщают жители города в соцсетях.

В интернете появились ролики, сделанные во время ледохода на реке Амур. Подхваченные быстрым течением огромные куски льда поднялись до уровня пешеходной зоны набережной и проломили ограду. Массы льда просто снесли бетонные столбы и кованые пролеты ограждения.

Несколько прохожих, среди которых дети, едва успели отскочить с пути ледяных глыб.

В главном управлении МЧС по Хабаровскому краю отметили, что этой весной в Амуре повышен уровень воды. С учетом ледохода в некоторых местах вода поднимается до опасных отметок.

«На утро 21 апреля уровень Амура у города Хабаровска составил 257 см. Граница вскрытия реки находится выше села Елабуга, где вода может достигнуть отметок у села», – сообщили в ведомстве.

Вода у Елабуги держится на уровне 450-500 см (опасной считается отметка в 550 см), у села Троицкое – на уровне 350-400 см (опасное – 450 см).

Хабаровск, Наталья Рязанова

Хабаровск. Другие новости 22.04.21

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