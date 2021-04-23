Под Иркутском два человека погибли при падении самодельного самолета

В Иркутской области потерпел крушение легкомоторный самолет. По предварительным данным, погибли два человека.

Авиакатастрофа произошла возле поселка Рысево Черемховского района. Как сообщает агентство «Лайф», летательная машина была самодельная. Она потерпела крушение во время тестирования над полем.

Самолет потерял управление и воткнулся носом в землю. В результате погибли двое мужчин 55 и 70 лет. Обстоятельства инцидента выясняются.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 23.04.21

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