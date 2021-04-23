В Забайкалье мужчина ранил из ружья девятилетнюю девочку

Житель Забайкалья решил потренироваться в стрельбе, но случайно попал в девятилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали.

Инцидент произошел в городе Нерчинске. 46-летний мужчина взял ружье и стрелял по банкам за оградой своего частного дома. Неподалеку гуляла школьница. Предположительно, в какой-то момент стрелок поднял ружье и случайно попал в ребенка.

Девочку направили в больницу с ранением правой ноги. Состояние школьницы врачи оценивают как стабильное. Угрозы жизни нет, пишет «Лайф».

Мужчину задержали. Выяснилось, что у него нет разрешения на оружие.

Чита, Зоя Осколкова

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