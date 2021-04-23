В Иерусалиме готовятся к беспорядкам на улицах

В Восточном Иерусалиме усилены меры безопасности после ночных беспорядков, в ходе которых были задержаны более 40 человек, есть раненые. Израильская полиция перекрыла ряд улиц, в частности, дорогу к мечети Аль-Акса, одной из главных святынь Ислама, сообщает «Евроньюс».

Столкновениями с сотрудниками сил безопасности обернулись акции протеста против карантинных ограничений во время святого для мусульман месяца Рамадан. Палестинская радиостанция «Саут аль-Акса» со ссылкой на Красный Полумесяц сообщает более чем о сотне пострадавших палестинцах. Центром уличного противостояния стал Восточный Иерусалим, а одной из наиболее горячих точек – ворота Баб Хута на пути к мечети Аль-Акса.

Рамадан для большинства мусульманских общин начался 13 апреля и для Иерусалима отмечен ночными столкновениями на улицах. Израильские СМИ сообщали об угрозе беспорядков после традиционной пятничной молитвы. Имамы попросили верующих после богослужения расходиться с миром, отмечает «Евроньюс».

Иерусалим, Елена Васильева

Иерусалим. Другие новости 23.04.21

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