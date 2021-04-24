В Забайкалье на охоте убили главу регионального УФСИН

Начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Забайкальскому краю генерал-майора Евгения Шихова застрелили в ходе конфликта на охоте. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело.

По данным СКР, днем 24 апреля в одном из охотничьих угодий «в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек». В числе жертв – глава управления ФСИН по Забайкальскому краю, отметили в ведомстве.

По сведениям РЕН ТВ, второй погибший – начальник СИЗО №1в Забайкальском крае Валерий Герман.

Издание «Чита.ру» со ссылкой на источник сообщает, что двойное убийство было совершено в охотничьем хозяйстве в Карымском районе. Мужчин застрелил пьяный сторож охотхозяйства.

По данным источника издания, Шихов и его знакомый приехали поохотиться на кабанов. «Расположились они. И там был пьяный сторож, он по каким-то причинам открыл стрельбу из дробовика. Генерал скончался на месте, второй человек умер по дороге в больницу», – рассказал он.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек). «Следователи задержали подозреваемого, с ним проводится работа», – говорится в сообщении СКР.

Евгений Шихов возглавил УФСИН по Забайкалью в феврале 2018 года. До этого он исполнял обязанности начальника УФСИН по Мурманской области.

Чита, Наталья Петрова

Чита. Другие новости 24.04.21

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