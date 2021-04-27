В Казани пиротехник-любитель поджег порох во время обыска

В одном из домов Казани произошел пожар. Оказалось, что воспламенился порох, который пришли изъять правоохранители. По предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент произошел на втором этаже дома по улице Батыршина. Прибывшие по вызову пожарные эвакуировали пять человек. Кроме того, десять жильцов покинули здание самостоятельно. Площадь пожара составила 50 кв.м..

Выяснилось, что возгорание произошло во время изъятия пороха и патронов различного калибра, которые хранил у себя один из жильцов дома. «Подозреваемый задержан, на месте работают сотрудники оперативных служб, пострадавших нет», – сообщили в полиции.

По информации телеграм-канала Mash. Силовики нагрянули с обыском по сигналу о том, что мужчина занимается изготовлением самодельных бомб. Сам подозреваемый утверждает, что он использовал порох и боеприпасы для производства пиротехники.

Казань, Зоя Осколкова

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