В Якутии бизнесмен целый год не платил сотрудникам зарплату

В Якутии задержали генерального директора компании, которого обвиняют в невыплате заработной платы. Работники не видели денег целый год.

Проверку из-за долгов по зарплате перед сотрудниками акционерного общества «Сахапроект» начала прокуратура. Было установлено, что с ноября 2019 по октябрь 2020 года генеральный директор Аркадий Габышев не выдавал работникам зарплату, при этом денежные средства на счетах организации имелись.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из иной личной заинтересованности». Долг предприятия перед работниками составил более 1 млн рублей.

«В ходе предварительного расследования Габышев вину признал и обязался принять меры по погашению задолженности, в связи с чем в его отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в региональном управлении СКР.

Однако с ноября прошлого года сотрудники так и не увидели заработанных денег. В результате Габышева задержали. Также он лишился автомобиля «Lexus GX 460», а на счета компании наложили арест.

Якутск, Зоя Осколкова

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