В Риге восемь человек сгорели при пожаре в хостеле

Пожарные нашли тела восьми человек, когда тушили пожар в хостеле Japanese Style Centrum. Еще девять пострадавших иностранцев отправили в больницу с ожогами, пишет портал Press.lv.

Пожар начался около 5 утра в шестиэтажном здании на улице Меркеля, где находился хостел и несколько офисов. Пламя распространилось на несколько номеров с туристами, охватило коридор и крышу.

Пожарные не сразу смогли попасть на верхний этаж, потому что хостел находился за металлической дверью с кодовым замком. Они сумели локализовать огонь на площади 140 кв. м, но до сих пор не могут потушить его полностью. К тушению привлекли более 50 пожарных.

Во время тушения огня в комнатах были обнаружены тела восьми человек. Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что большинство пострадавших были иностранцами. Национальную принадлежность погибших пока не установили.

«9 пострадавших… Большинство проживавших были иностранцами. Эвакуированы 20 человек», – написал Стакис в Twitter.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать незаконная перепланировка и ремонт, который шел в здании. Из-за пожарных работ власти перекрыли одну из самых оживленных улиц города.

Рига, Наталья Рязанова

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