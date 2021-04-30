Жительница Владивостока зарезала мужа и двух маленьких детей

Следователи во Владивостоке возбудили уголовное дело в связи с убийством местного жителя и двух его малолетних детей. В совершении преступления подозревается жена погибшего, мать детей, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.

По данным ведомства, 29 апреля в квартире по улице Толстого во Владивостоке было обнаружено тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с колото-резаными ранами. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего). По подозрению в совершении тройного убийства задержали супругу убитого.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначены медицинская, дактилоскопическая, молекурярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы.

По предварительным данным, преступление произошло из-за ссоры женщины с мужем на почве неприязненных отношений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. По его данным, подозреваемая пыталась скрыть следы убийства, спрятав тела. Ее задержали в здании кинотеатра, добавил собеседник агентства.

Отмечается, что в семье было трое детей – тройняшки. Один ребенок остался жив – в момент совершения преступления он был в детскому саду.

Владивосток, Наталья Петрова

Владивосток. Другие новости 30.04.21

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