Полиция провела обыск в Красноярском научном центре РАН

Правоохранители провели обыск в Красноярском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.

Оперативные мероприятия проводили сотрудники отдела МВД по борьбе с экономическими преступлениями. Обыски связаны с подозрением сотрудников учреждения в злоупотреблении должностными полномочиями, передает «Интерфакс». В то же время источник в Сибирском отделении РАН сообщил ТАСС, что оперативные мероприятия проводились в связи с приобретением сельскохозяйственной техники научным центром.

Отмечается, что уголовное дело пока не возбуждено. В региональном полицейском главке информацию не комментируют.

Красноярский научный центр был создан в 1978 году. Сейчас в него входят 10 научных институтов, специальное конструкторско-технологическое бюро «Наука» и Дом ученых.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 30.04.21

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