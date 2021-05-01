В Хабаровском крае опрокинулся пассажирский автобус, есть погибшие

В Хабаровском крае опрокинулся пассажирский автобус, 3 человека погибли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла минувшей ночью. Автобус, в котором находились 34 человека, следовал из Хабаровска в Советскую Гавань. По предварительным данным на 370 километре трассы А-376 Лидога – Ванино водитель не справился с управлением, автобус опрокинулся.

Прокуратура Хабаровского края сообщает о 3 погибших и 10 пострадавших.

Хабаровск, Игорь Юров

Хабаровск. Другие новости 01.05.21

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