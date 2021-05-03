Мотодельтаплан аварийно сел в Пермском крае, есть пострадавшие

Мотодельтаплан совершил аварийную посадку в поле в Чусовском районе Пермского края. После приземления он загорелся. В результате инцидента пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Сообщение о происшествии поступило в понедельник в 09:15 по местному времени (07:15 мск). Мотодельтаплан аварийно сел в 3,5 км от поселка Лямино, после чего вспыхнул. На его борту находились два человека 1981 и 1984 годов рождения, уточняет Уральская транспортная прокуратура. Они госпитализированы в травматологическое отделение Чусовскую районную больницу. У пострадавших диагностированы переломы и ожоги.

«Личности пострадавших и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Проверку по факту аварии организовало и Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Пермь, Наталья Петрова

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