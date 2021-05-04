Бразилия: двое чернокожих зверски убиты за кражу мяса

Бразильская полиция расследует пытки, а затем убийство двух молодых чернокожих мужчин, которые якобы были переданы торговцам наркотиками охранниками супермаркета после кражи мяса в Сальвадоре-де-Баия (северо-восток Бразилии). Как сообщает газета «Фигаро», Бруно и Ян Баррос, 29 лет и 19 лет, дядя и его племянник, как сообщается, были убиты «из-за предполагаемой кражи еды». По словам их родственников, «охранники передали их торговцам наркотиками», – поясняется в заявлении Секретариата по правам человека штата Баия.

Согласно свидетельствам родственников погибших в местных СМИ, дядя отправил сообщения подруге, в которой просил ее занять 700 реалов (около 107 евро), чтобы возместить стоимость якобы украденных пакетов с мясом и помешать охранникам передать их торговцам наркотиками. Их тела были найдены в другом районе Сальвадора со следами пыток и огнестрельных ранений.

В заявлении полиции говорится, что изображения с камер наблюдения «анализируются» и что на них есть свидетел, охранники и родственники погибших. Но версия семьи о том, что молодые люди были переданы торговцам наркотиками охранниками, пока не подтверждена следователями. Группа супермаркетов Atakadao Atakarejo заверила «в своем полном сотрудничестве в рамках полицейского расследования» и выразила свою солидарность с жертвами.

СМИ напомнили уже имевший место быть случай насилия над чернокожим молодым человеком со стороны охранников супермаркета, который вызвал много эмоций в Бразилии. Жоао Альберту Силвейра Фрейтас был забит до смерти двумя белыми агентами службы безопасности на парковке супермаркета Carrefour в Порту-Алегри (юг страны) в ноябре 2020 года.

Рио-де-Жанейро, Елена Васильева

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