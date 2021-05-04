Прокуратура и СК проверяют гибель туриста под лавиной в Бурятии

Один человек погиб, двое считаются пропавшими после схода лавины на группу туристов в Саянских горах. Прокуратура и Следственный комитет уже начали проверку, сообщили в пресс-службах ведомств.

Под лавину попала группа туристов из Дивногорска Красноярского края из пяти человек. Двое сумели выжить и откопали тело своего погибшего товарища. Двух пострадавших и тело погибшего вертолетом эвакуировали в Иркутск.

Спасатели пока не установили, где находятся еще двое туристов. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По предварительным данным, туристы не согласовали свое восхождение по опасному маршруту и обошли точку сбора у подножия горы. Позже выяснилось, что маршрут был зарегистрирован через Интернет.

«Пятеро туристов совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Регистрация группы состоялась 21 апреля 2021 года с использованием информационно-телекоммуникационной сети с данными о маршруте передвижения»,– сообщили в СКР по Республике Бурятия.

Сотрудники прокуратуры проверят законность действий туристов и всех причастных к их восхождению. «Прокуратура республики организовала проверку в связи с сообщением о сходе снежной массы в местности, расположенной в 12 км от поселка Монды Тункинского района. Надзорным ведомством будут установлены обстоятельства случившегося и дана оценка произошедшему», – пообещали в ведомстве.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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