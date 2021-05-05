В Бразилии подросток с ножом напал на детский сад – погибли три ребенка и двое взрослых

В Бразилии разбираются в обстоятельствах трагедии, случившейся 4 мая – подросток с ножом напал на детский сад.

По данным официальных лиц, трагедия произошла на юге Бразилии – прежде, чем подростка остановила полиция, он зарезал трех детей и двух взрослых, сообщает CNN.

Министр муниципального образования Гизела Херманн описала «ужасную сцену» в учреждении в Саудадес, городке в штате Санта-Катарина. В телефонном интервью Reuters она сказала, что среди погибших были учительница и помощник по образованию.

Она добавила, что другие дети, скорее всего, будут госпитализированы в результате нападения.

Сильвия Фернандес душ Сантуш, представитель местного школьного совета, заявила, что нападение произошло около 10 часов утра по местному времени. По ее словам, подросток был взят под стражу после попытки нанести себе ранение.

«Он пытался ... ранить себя, но не смог. Поэтому его отправили в ближайшую больницу. Люди были очень разгневаны и хотели совершить в отношении него самосуд», – рассказала душ Сантуш.

Полиция в городе Чапеко, недалеко от Саудадеса, заявила, что расследует инцидент, но пока не может предоставить какую-либо информацию. Департамент общественной безопасности штата Санта-Катарина не ответил на запрос о комментарии для CNN.

Санта-Катарина, Елена Васильева

Санта-Катарина. Другие новости 05.05.21

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