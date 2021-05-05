В Томске СКР возбудил дело из-за сорванных баннеров «Бессмертного полка»

Следователи возбудили уголовное дело о вандализме из-за порчи баннеров акции «Бессмертный полк». Фигурантом стала несовершеннолетняя жительница города Северск, сообщили в управлении Следственного комитета по Томской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы ЗАТО Северск, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм). В ночное время 3 мая подозреваемая умышленно повредила установленные в общественном месте четыре баннера», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Баннеры находились около торгового центра в Северске. После проверки прокурор передал материалы дела из полиции в СКР в связи с «широким общественным резонансом».

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате, который впервые опробован в 2020 году. Участие в ней приняли не только жители регионов России, но и россияне, живущие за рубежом.

Томск, Наталья Рязанова

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