Забайкалец застрелил трех человек и покончил с собой

В Забайкалье следователи работают по делу о тройном убийстве в селе Жидка Балейского района. Причины трагедии устанавливают по рассказам свидетелей, потому что подозреваемый совершил суицид.

Информация об инциденте поступила 5 мая, на место сразу выехала следственно-оперативная группа. Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек).

По предварительным данным, подозреваемый расстрелял своих близких. «Житель села Жидка 1986 года рождения из-за неприязненных отношений убил трех человек: 26-летнюю сожительницу, ее 18-летнего брата, а также мужчину 1986 года рождения. После этого покончил с собой», – сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю.

Напомним, в конце апреля в одном из охотничьих угодий Забайкалья были убиты начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов и его знакомый. Подозреваемым стал сторож охотничьего хозяйства, который на момент происшествия был пьян.

Чита, Наталья Рязанова

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