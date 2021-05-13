На Эвересте после открытия сезона погибли первые два альпиниста

На следующий день после того, как первая группа иностранных альпинистов поднялась на Эверест в этом году, первые два человека погибли на самой высокой горе мира. Швейцарец Абдул Вараич и американец Пувэй Лю скончались от истощения, сообщает агентство AFP.

«Два альпиниста погибли в среду», – подтвердили представители агентства Seven Summit Treks, организовавшие восхождение.

По имеющейся информации, Вараич скончался от истощения, а альпинист Лю, помимо этой же проблемы, страдал от острого повреждения роговицы ультрафиолетовым излучением – еще это называется снежной слепотой. Шерпы помогли Лю добраться до самого высокого базового лагеря ниже вершины горы, но там мужчина умер.

Это первые два смертельных случая в текущем сезоне на Эвересте после того, как правительство Непала открыло восхождения на гору, которые были запрещены в марте прошлого года из-за коронавируса. Первая группа из 12 альпинистов, в том числе принц Бахрейна Мухаммад Хамад Мухаммад Халифа, поднялась на вершину горы высотой 8849 метров в минувший вторник. Их восхождение прошло успешно.

В среднем пять альпинистов в год не выдерживают восхождения на Эверест, но число смертельных случаев в последние годы увеличилось. В 2019 году на самой высокой горе мира погибли 11 человек, что на сегодняшний день является самым высоким показателем летальности. Гибель четырех из них приписывается давке, поэтому министерство туризма Непала ввело новые правила о максимальном количестве людей в каждой экспедиции и конкретной погоде, при которой можно совершать восхождения.

В этом году Непал позволил совершить рекордные 408 экспедиций. В 2019 году, когда произошло наибольшее количество смертей альпинистов, их было 381. Из-за пандемии коронавируса перед экспедицией действуют новые условия: альпинисты должны оставаться на карантине в течение недели и иметь отрицательный тест на коронавирус.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 13.05.21

ДТП в Москве: в аварию попала машина депутата Госдумы. / В Крыму строители не поделили деньги, есть жертвы. / В самом центре Кургана пассажирский автобус попал в ДТП. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»