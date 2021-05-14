Под Красноярском бесследно исчезло более 40 грузовиков и самоходной техники

В Красноярском крае выявили хищение транспортных средств с казенного предприятия. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

В 2017 году муниципальному учреждению «Служба заказчика Балахтинского района» было передано 42 единицы транспортных средств – грузовые автомобили и самоходная техника. «При проверке фактического наличия указанной техники ее местонахождение не установлено», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ущерб бюджету оценен в 1,3 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 14.05.21

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