В Индии молния убила сразу 18 слонов

Останки по крайней мере 18 слонов были найдены в джунглях в штате Ассам на северо-востоке Индии, сообщили власти в пятницу, 14 мая. Началось расследование причин их смерти.

Министр лесного хозяйства Ассама Паримал Суклабайдья сказал, что он глубоко опечален гибелью этих животных. По его словам, слонов могла убить молния, поразившая лесной заповедник Kandali Proposed Reserve Forest, в районе Нагаон, в ночь со среды на четверг.

«Очень больно видеть, как слоны умирают вот так. Но мы должны дождаться отчета о вскрытии, чтобы узнать точную причину их смерти», – сказал он репортерам на месте ЧП, которое находится примерно в 150 километрах к юго-востоку от Гувахати, столицы штата. Главный министр штата Ассам Химанта Бисва Сарма отметил, что он очень обеспокоен гибелью стольких животных.

Представители лесного хозяйства и местный депутат Джиту Госвами ранее также сообщили AFP, что слоны, вероятно, были убиты молнией. На сегодняшний день в Индии проживает около 30 000 слонов, или около 60% процентов всей популяции мира.

Нью-Дели, Елена Васильева

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