Легковушка влетела в «Газель» под Красноярском: погибли 5 человек (ФОТО)

Пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовой «Газели» в Ачинском районе Красноярского края, сообщает региональный полицейский главк.

По данным ведомства, ДТП произошло около 06:00 на 633 км автодороги «Сибирь». Водитель Honda Civic Ferio выехал на встречную полосу и врезался в фургон ГАЗ-2747. От удара «Газель» разорвало на две части. В результате аварии погибли пятеро мужчин – водитель и пассажиры иномарки.

Иномарка протаранила «Газель» на встречке, фото: ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, назначены судебно-медицинская, трассологическая и автотехническая экспертизы. На месте аварии организовано реверсивное движение по одной полосе.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 18.05.21

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