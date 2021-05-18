В Красноярске трех подростков отдали под суд за подготовку к терроризму

Трое подростков предстанут перед судом в Красноярском крае по обвинению в подготовке к террористической деятельности. Региональное управление Следственного комитета закончило расследование и передало дело в суд.

По версии следствия, с октября 2019 года по июнь 2020 года трое подростков в городе Канске решили вместе подготовиться к теракту. Они самостоятельно научились делать взрывчатку и самодельные бомбы. И тестировали свои устройства в безлюдных местах: на пустырях и стройках, в заброшенном доме.

В отношении них были возбуждены дела по ч.3 статьи 205, ч. 2 ст. 223.1, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ. Прокурор подписал обвинительное заключение, и дело было отправлено в суд.

«Завершено расследование уголовных дел, возбужденных по факту прохождения обучения с целью осуществления террористической деятельности, а также четырех эпизодов незаконного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенного группой лиц по предварительному сговору, и трех эпизодов незаконного хранения и ношения взрывных устройств», – говорится на сайте ведомства.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 18.05.21

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