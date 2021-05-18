Россиянка попалась на таможне с контрабандными украшениями на 70 млн рублей

Россиянка пыталась провезти из Дубая ювелирные украшения почти на 70 млн рублей. Контрабанду обнаружили сотрудники таможни в аэропорту «Шереметьево».

23-летня россиянка не составил декларацию и не уплатила сбор на драгоценности, которые привезла из ОАЭ. Она прошла через «зеленый» коридор, но позже показала таможенникам три браслета, пару сережек и четыре кольца. В результате досмотра багажа сотрудники нашли еще два кольца.

«Экспертиза установила, что изделия изготовлены из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней. Стоимость товаров составила около 69 млн рублей, сумма неуплаченных таможенных платежей – 20,3 млн рублей», – говорится на сайте Федеральной таможенной службы.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде ювелирных изделий и уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.05.21

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