11 детей отравились газом в новокузнецкой школе

В Новокузнецке 11 школьников попали в больницу после распыления газового баллончика.

Инцидент произошел в школе №26. По предварительным данным, один из учеников принес в учебное заведение газовый баллончик и стал баловаться с ним, сообщил мэр города Сергей Кузнецов. В результате 11 детей отравились газом.

На место происшествия прибыли бригады центра медицины катастроф и скорой помощи. Медики оценивают состояние пострадавших как легкой степени тяжести, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра мидицины катастроф Кемеровской области. Обстоятельства инцидента выясняются.

Новокузнецк, Наталья Петрова

Новокузнецк. Другие новости 19.05.21

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