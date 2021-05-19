11 детей отравились газом в новокузнецкой школе

В Новокузнецке 11 школьников попали в больницу после распыления газового баллончика.
Инцидент произошел в школе №26. По предварительным данным, один из учеников принес в учебное заведение газовый баллончик и стал баловаться с ним, сообщил мэр города Сергей Кузнецов. В результате 11 детей отравились газом.
На место происшествия прибыли бригады центра медицины катастроф и скорой помощи. Медики оценивают состояние пострадавших как легкой степени тяжести, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра мидицины катастроф Кемеровской области. Обстоятельства инцидента выясняются.
Новокузнецк, Наталья Петрова
Новокузнецк. Другие новости 19.05.21
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