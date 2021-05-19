На Чукотке под уголовку попал участковый, который держал людей в самодельной клетке

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении участкового полиции. 21-летняя местная жительница пожаловалась, что сотрудник запер ее в самодельной клетке.

По версии следствия, 9 сентября 2020 года участковый применил к девушке насилие, причинив телесные повреждения, и запер в клетке. Металлическое заграждение участковый изготовил сам якобы для хранения вещей.

Позже следователи выяснили, что пострадавших было больше, и участковый запирал еще двух человек.

«Незаконно помещал в металлическую клетку в участковом пункте полиции 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека, вследствие чего существенно были нарушены их конституционные права», – говорится на сайте управления СКР по Чукотскому автономному округу.

Участковому пока не предъявлено обвинение. Дело возбуждено по п.п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на 10 лет.

Анадырь, Наталья Рязанова

Анадырь. Другие новости 19.05.21

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